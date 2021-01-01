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الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و272 حالة تعافٍ

الأحد 04 أبريل 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و272 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3728 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 272 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 70435 إصابة بينها 11734 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58071 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 630 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 257 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 166.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 81600 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 24132 شخصًا.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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