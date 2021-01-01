القناة 13 العبرية : إسرائيل مطمئنة على استقرار الأردن وعمان ابلغتهم التالي ..

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية الليلة الماضية النقاب عن اطمئنان القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على النظام الحاكم في الأردن.



ونقلت القناة العبرية على لسان مراسلها للشؤون العسكرية، أور هيلار قوله، "في مؤسسة الأمن الإسرائيلية تنفسوا الصعداء الليلة بعد إحباط محاولة الانقلاب في الأردن".



ووفقاً للمراسل العسكري، أطلع مسؤولون أمنيون أردنيون نظراءهم الإسرائيليين على محاولة الانقلاب واعتقالهم مسؤولين أردنيين كبار متورطين، وأنه لا يوجد أي ضرر لنظام الملك عبد الله.



وأشار إلى أن الأردنيون في رسائلهم لمؤسسة الأمن الإسرائيلية حاولوا التقليل من شأن الحادث.