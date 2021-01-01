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حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة

الأحد 04 أبريل 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة



وكالات

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، السبت، مستوى 130 مليون حالة.

وأفادت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ في العالم حتى الآن 130643579 حالة، بينها 2844807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بـ30668826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12953597 حالة، ومن الثم الهند بـ12392260 إصابة.

كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203854 متوفيا.

وفي وقت سابق من السبت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021.

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