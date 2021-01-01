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موكب المومياوات الملكية..صور وفيديو

الأحد 04 أبريل 2021 03:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موكب المومياوات الملكية..صور وفيديو



القاهرة/سما/

انطلق موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية، مساء السبت، من المتحف المصري في ميدان التحرير بقلب القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة في مدينة الفسطاط.


وينقل الموكب التاريخي 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسرة الـ 17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.


وملوك وملكات الفراعنة الذين ينقلهم الموكب، هم: "الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، ورمسيس الرابع، ورمسيس الخامس، ورمسيس السادس، ورمسيس التاسع، وتحتمس الثاني، وتحتمس الأول، وتحتمس الثالث، وتحتمس الرابع، وسقنن رع، وحتشبسوت، وأمنحتب الأول، وأمنحتب الثاني، وأمنحتب الثالث، وأحمس نفرتاري، وميريت آمون، وسبتاح، ومرنبتاح، والملكة تي، وسيتي الأول، وسيتي الثاني.





الحفل واكبته حراسة أمنية

الملك رمسيس السادس في موكب المومياوات الملكي

الموكب سبقته استعدادات كبيرة

أزياء فرعونية وعربات تجرها الأحصنة تتقدم الموكب

الموكب ينقل 22 مومياء ملكية

 وبدأت رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصري في ميدان التحرير، الذي يتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه حاليا، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية.

ويمتد عبر سيمون بوليفار ومن بعدها كورنيش النيل بحي السيدة زينب وسور مجرى العيون، حتى الوصول إلى متحف الحضارة بالفسطاط.


وكانت وزارة الإنتاج الحربي المصرية قد أعلنت السبت، عن مشاركتها في نقل المومياوات الملكية بـ 22 عجلة حربية فرعونية الطراز، جرى تجهيزها في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) لصالح وزارة السياحة والآثار.

ويتواجد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المتحف القومي للحضارة، قبيل وصول المومياوات.



الموكب يبرز غنى الحضارة المصرية

المومياوات تنقل إلى المتحف القومي الحضارة المصرية

المومياوات نقلت من المتحف المصري

نقل المومياوات حظي بمتابعة واسعة

مومياء الملك تحتمس الثاني في موكب المومياوات الملكية

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