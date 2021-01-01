الإمارات تعلن تضامنها مع الأردن وتأييدها لقرارات الملك

أبوظبي/سما/

أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن واستقرار المملكة ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.



وقالت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه "انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها".



كما تؤكد الإمارات "دعمها ومساندتها الكاملة والمطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها ملك الأردن وولي العهد، من أجل حماية أمن واستقرار المملكة وصون مكتسباتها".

وفي وقت سابق من السبت، قال مصدر أمني أردني إنه "بعد متابعة أمنية حثيثة، تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية".

وأضاف المصدر أن "التحقيق في الموضوع جار"، حسب وكالة أنباء الأردن (بترا).