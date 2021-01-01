رونالدو ينقذ السيدة العجوز من خسارة ديربي تورينو...فيديو

روما/سما/

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه تورينو (2-2)، في ديربي المدينة الذي جرى على ملعب أولمبيكو دي تورينو، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس بالدقيقة 13، قبل أن يسجل أنتونيو سانابريا هدفين لتورينو، في الدقيقتين 27 و46، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل لليوفي، بالدقيقة 79.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة، بالمركز الرابع، بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الـ17.

وجاءت البداية سريعة من يوفنتوس، حيث كاد موراتا أن يتقدم بالهدف الأول، عقب مرور دقيقة ونصف فقط، بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة جهة اليسار، ليطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس سيريجو عن مرماه.

وطالب لاعبو تورينو باحتساب ركلة جزاء، بدعوى عرقلة بيلوتي من قبل دي ليخت، لكن حكم اللقاء استكمل اللعب، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وافتتح كييزا النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 13، بعد تمريرة من موراتا، استلمها الأول وتوغل داخل المنطقة، ليسدد كرة بقدمه اليسرى، مرت بين قدمي الحارس إلى الشباك.

وفي الدقيقة 27، تمكن سانابريا من تسجيل هدف التعادل لتورينو، بعد تسديدة قوية من ماندراجورا، تصدى لها تشيزني لترتد منه داخل منطقة الست ياردات، ويتابعها سانابريا برأسية في الشباك.

وتألق سيريجو وأنقذ مرماه من هدف ثان لليوفي، بعد عرضية من كوادرادو ارتقى لها موراتا، وقابلها برأسية قوية، أبعدها الحارس بقبضة يده بعيدا عن مرماه.

وبعد مرور 17 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، سجل سانابريا هدف تورينو الثاني، حيث أطلق تسديدة قوية بيسراه، فشل الحارس تشيزني في إبعادها.

وكاد رونالدو أن يتعادل لليوفي، بعد تمريرة عرضية من كولوسيفسكي، ارتقى لها الأول أعلى من الجميع، وضربها برأسية لمسها سيريجو بأطراف أصابعه، لترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركنية، بالدقيقة 53.

وواصل رونالدو تفوقه في الثنائيات، ومن كرة عرضية أرسلها ساندرو من جهة اليسار، ارتقى البرتغالي فوق الجميع مجددًا، وسدد برأسه فوق العارضة، في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 79، سجل رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس (2-2)، بعد متابعته لرأسية كيليني، حيث أسكنها الشباك، ليقرر الحكم إلغاء الهدف، قبل أن تثبت تقنية الفيديو صحته.

واستمر سيريجو في تألقه، حيث تمكن من إبعاد تسديدة بنتانكور بأطراف أصابعه، لترتطم بالقائم وتخرج بعيدا عن المرمى.

وكان سانابريا على أعتاب تسجيل هاتريك، بعد تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ارتقى لها المهاجم فوق الجميع، وحولها برأسية لمسها الحارس وأبعدها إلى ركنية.

وتوهج تشيزني في الثواني الأخيرة، حيث تصدى لركلة حرة مباشرة، سددها بازيلي في زاوية صعبة، لينتهي الديربي بالتعادل.