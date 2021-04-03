  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في ثاني تسجيل مصور.. الأمير حمزة ينشر فيديو يعلق فيه على بيان الجيش الأردني (شاهد)

الأحد 04 أبريل 2021 01:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ثاني تسجيل مصور.. الأمير حمزة ينشر فيديو يعلق فيه على بيان الجيش الأردني (شاهد)



عمان/سما/

نشر ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، مقطعي فيديو باللغتين العربية والإنجليزية أوضح فيهما التطورات الأخيرة في ظل الأنباء عن إحباط تحرك لـ"استهداف أمن المملكة".

وقال الأمير حمزة في الفيديو باللغة العربية الذي سجله في الساعة 23:00 من 3 أبريل: "وصلني بيان صادر عن رئيس الأركان مفاده أنه طلب مني عدم التحرك بما يؤثر على أمن واستقرار الوطن... أنا لست عابثا بأمن الوطن ولا توجد أي أجندة خارجية لدي".

وشدد على أنه لا يشارك في أي "تخطيط خارجي أو أي مؤامرات خلف الكواليس"، مضيفا: "هذه أكاذيب سمعناها مرارا وتكرارا، تقرر الآن من أجل التغطية والتشتيت عن التراجع الذي نراه جميعنا ونلمسه في كل يوم في هذا الوطن العزيز".


كما أصدر ولي العهد الأردني السابق فيديو آخر تحدث فيه باللغة الإنجليزية حيث قال إن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، مشددا على أنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

واتهم في هذا المقطع سلطات البلاد بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد، مصرحا: "الوضع وصل إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي حول أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد".

#الامير حمزة بن الحسين #الجيش الاردني #اعتقالات #عمان #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

قيادي بفتح يدعو الى ضرورة إلغاء أو تأجيل الانتخابات

صحيفة عبرية تكشف عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"

مركز الفلك العربي يتوقع غرة شهر رمضان وعدد أيام صيام الشهر الفضيل

طالع: الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

ناصر القدوة يسجل هدفا في مرماه يحسب لصالح الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

مممم

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

نسبة الاصابة 44% ..الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الاردن

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

غزة: لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد كسر الموجة الحالية.. وترجيحات بوجود نحو 5 أضعاف الإصابات المعلن عنها

البرغوثي

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة "فتح" وحل المشكلة القائمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية