في ثاني تسجيل مصور.. الأمير حمزة ينشر فيديو يعلق فيه على بيان الجيش الأردني (شاهد)

عمان/سما/

نشر ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، مقطعي فيديو باللغتين العربية والإنجليزية أوضح فيهما التطورات الأخيرة في ظل الأنباء عن إحباط تحرك لـ"استهداف أمن المملكة".

وقال الأمير حمزة في الفيديو باللغة العربية الذي سجله في الساعة 23:00 من 3 أبريل: "وصلني بيان صادر عن رئيس الأركان مفاده أنه طلب مني عدم التحرك بما يؤثر على أمن واستقرار الوطن... أنا لست عابثا بأمن الوطن ولا توجد أي أجندة خارجية لدي".

وشدد على أنه لا يشارك في أي "تخطيط خارجي أو أي مؤامرات خلف الكواليس"، مضيفا: "هذه أكاذيب سمعناها مرارا وتكرارا، تقرر الآن من أجل التغطية والتشتيت عن التراجع الذي نراه جميعنا ونلمسه في كل يوم في هذا الوطن العزيز".

في ثاني تسجيل مصور

رد بيان رئيس الاركان الذي طُلب منه فيه "التوقف عن تحركات توظف لاستهداف أمن #الأردن " ينفي وجود "اي اجندة خارجية او مؤامرات من خلف الكواليس ويقول إنها أكاذيب الهدف منها التغطية على ما قال إنه تراجع في الوطن كل يوم" pic.twitter.com/FHPVak9Fqw#الامير_حمزه — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) April 3, 2021



كما أصدر ولي العهد الأردني السابق فيديو آخر تحدث فيه باللغة الإنجليزية حيث قال إن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، مشددا على أنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

واتهم في هذا المقطع سلطات البلاد بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد، مصرحا: "الوضع وصل إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأي حول أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد".