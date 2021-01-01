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واشنطن تؤكد دعمها للملك عبد الله الثاني

الأحد 04 أبريل 2021 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تؤكد دعمها للملك عبد الله الثاني



واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "شريك رئيسي للولايات المتحدة"، مؤكدة دعم واشنطن "الكامل" له.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية باسم عوض الله.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، إلا أن  رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي نفى هذا الأمر.

وقال الحنيطي في بيان له، أنه "طُلب منه (الأمير حمزة) التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية أن "وزيرا سابقا وعضوا بالعائلة الملكية وآخرون احتجزوا في إطار تحقيقات الأجهزة الأمنية".

#واشنطن #الملك عبد الله الثاني #انقلاب #باسم عوض الله #الأمير حمزة بن الحسين

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