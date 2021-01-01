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السعودية: نقف إلى جانب الأردن ونؤيد قرارات الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على أمن بلاده

الأحد 04 أبريل 2021 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: نقف إلى جانب الأردن ونؤيد قرارات الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على أمن بلاده



الرياض/سما/

أعلنت السلطات السعودية عن "وقوفها إلى جانب الأردن"، معربة عن "تأييدها لقرارات الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على أمن بلاده".

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له: "انطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وأعرب الديوان الملكي عن "مساندة السعودية الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

#السعودية #الاردن #الملك عبد الله الثاني

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