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الرئيس عباس: نقف مع الأردن الشقيق وندعم القرارات التي اتخذها الملك

الأحد 04 أبريل 2021 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: نقف مع الأردن الشقيق وندعم القرارات التي اتخذها الملك



رام الله/سما/

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته.

وأكد سيادته أننا ندعم الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله للحفاظ على الأمن القومي الأردني، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا.

وشدد الرئيس على أننا نقدر عاليا مواقف الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة.

وأعرب الرئيس عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان.

#الرئيس الفلسطيني #محمود عبا س #الملك عبد الله الثاني

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