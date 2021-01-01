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تنقله 400 قناة حول العالم.. بدء نقل المومياوات الملكية في مصر

السبت 03 أبريل 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنقله 400 قناة حول العالم.. بدء نقل المومياوات الملكية في مصر



القاهرة /سما/

بدأ موكب المومياوات الملكية التحرك من المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة، بالتحرك وسط متابعة دولية، من 400 قناة حول العالم.

ووفق موقع (المصري اليوم) فإنه يتضمن الموكب 22 مومياء ملكية، بينهم 18 ملكًا من الرجال و4 ملكات

 ويدور الموكب حول الميدان التحرير، ويتجه بعدها ناحية ميدان سيمون بوليفار ثم يسير بمحاذاة الكورنيش حتى يصل إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وترجع المومياوات الملكية إلى عصور الأسر من 17 إلي 20 ومن أبرز هؤلاء الملوك الملك رمسيس الثاني والملكين سيتي الأول والثاني وكذلك الملك مرنبتاح والملكة حتشبسوت وأيضًا الملكة أحمس نفرتاري والملكة مريت آمون.

وتطلق المدفعية المصرية أمام المتحف المصري 21 طلقة فور بدء خروج المومياوات الملكية من المتحف فى التحرير، وتعزف الموسيقي العسكرية أثناء خروج الملوك، وهي ترتدي أزياءًا فرعونية ويقودها الموسيقي العسكرية المايسترو نادر عباسي، وتتحرك المومياوات فى 22 عربة فرعونية كل منها تحمل أحد الملوك.

ويتقدم موكب الملوك الفنانين حسين فهمي ومنى زكي وآسر ياسين وسوسن بدر مرتدين أزياءًا فرعونية، ثم تعزف الموسيقى العسكرية.
 

#موكب المومياوات الملكية #مصر #المتحف المصري #ميدان التحرير #مومياء ملكية #فراعنة مصر

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