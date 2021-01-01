  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل الاجتماع الأول لقائمة حماس "القدس موعدنا" في الضفة الغربية

السبت 03 أبريل 2021 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاجتماع الأول لقائمة حماس "القدس موعدنا" في الضفة الغربية



رام الله /سما/

أكّدت قائمة حركة حماس "القدس موعدنا"، اليوم السبت، على أهمية الوحدة الوطنية، كهدف استراتيجي يجب انجازه على الصعد كافة، وعلى ضرروة الحفاظ سلامة العملية الانتخابية بجميع مفاصلها، وأنّ يتم حمايتها من عبث العابثين أو محاولات التدخل فيها. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لقائمة "القدس موعدنا" والذي عقد، اليوم، في الضفة الغربية المُحتلة، حيث شددت القائمة على ضمان دورية الانتخابات، واحترام نتائجها مهما كانت، وألا يتم تأجيلها حتى في أقسى الظروف، فهي حق أصيل للمواطن وللشعب. 

وقالت: "إنّ عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني ليست سوى وسيلة لخدمة أبناء شعبنا، وتشكيل حاضنة سياسية داعمة للمقاومة ولحقوق الفلسطينيين في حياة كريمة على أرضهم وفي وطنهم".

 وأضافت: "أنّ التنافس على عضوية المجلس التشريعي والفوز بها مغرم، ولن تكون في يوم من الأيام مغنماً"، لافتةً إلى أنّها مستعدة لدفع باهظ الأثمان من أجل الدفاع عن حقوق شبعنا ومكتسباته.

يُذكر أن حركة حماس، سلمت، يوم الاثنين الماضي، قائمتها لدى لجنة الانتخابات  المركزية في رام الله، للمشاركة في الانتخابات التشريعية، تزامنًا مع التقدم للتسجيل في غزة،والتي تحمل اسم "القدس موعدنا".   

#حركة حماس #قائمة حماس الانتخابية #القدس موعدنا #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

قيادي بفتح يدعو الى ضرورة إلغاء أو تأجيل الانتخابات

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

صحيفة عبرية تكشف عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"

مركز الفلك العربي يتوقع غرة شهر رمضان وعدد أيام صيام الشهر الفضيل

ناصر القدوة يسجل هدفا في مرماه يحسب لصالح الرئيس عباس

8 وفيات و 953 اصابة جديدة بكورونا في غزة

الأخبار الرئيسية

الاردن

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

غزة: لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد كسر الموجة الحالية.. وترجيحات بوجود نحو 5 أضعاف الإصابات المعلن عنها

البرغوثي

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة "فتح" وحل المشكلة القائمة

أعيدوا قراءة النص.. احمد يوسف : ناصر القدوة ليس خصما للاسلام والاسلاميين ويجب وقف شيطنته

طالع: الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية