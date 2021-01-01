تفاصيل الاجتماع الأول لقائمة حماس "القدس موعدنا" في الضفة الغربية

رام الله /سما/

أكّدت قائمة حركة حماس "القدس موعدنا"، اليوم السبت، على أهمية الوحدة الوطنية، كهدف استراتيجي يجب انجازه على الصعد كافة، وعلى ضرروة الحفاظ سلامة العملية الانتخابية بجميع مفاصلها، وأنّ يتم حمايتها من عبث العابثين أو محاولات التدخل فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لقائمة "القدس موعدنا" والذي عقد، اليوم، في الضفة الغربية المُحتلة، حيث شددت القائمة على ضمان دورية الانتخابات، واحترام نتائجها مهما كانت، وألا يتم تأجيلها حتى في أقسى الظروف، فهي حق أصيل للمواطن وللشعب.

وقالت: "إنّ عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني ليست سوى وسيلة لخدمة أبناء شعبنا، وتشكيل حاضنة سياسية داعمة للمقاومة ولحقوق الفلسطينيين في حياة كريمة على أرضهم وفي وطنهم".

وأضافت: "أنّ التنافس على عضوية المجلس التشريعي والفوز بها مغرم، ولن تكون في يوم من الأيام مغنماً"، لافتةً إلى أنّها مستعدة لدفع باهظ الأثمان من أجل الدفاع عن حقوق شبعنا ومكتسباته.

يُذكر أن حركة حماس، سلمت، يوم الاثنين الماضي، قائمتها لدى لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، للمشاركة في الانتخابات التشريعية، تزامنًا مع التقدم للتسجيل في غزة،والتي تحمل اسم "القدس موعدنا".