القدوة: نحن شركاء في الوطن مع المقاومة الإسلامية ونريد استعادة الوحدة

رام الله /سما/

قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، مساء يوم السبت، "نحن شركاء في الوطن مع المقاومة الإسلامية، ونريد استعادة الوحدة، وإنهاء الانقسام، ونريد شراكة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والصفقات السياسية".

وأضاف القدوة عبر صفحة (الملتقى الوطني الديمقراطي) بموقع (فيسبوك): "الصفقات السياسية تسعى إلى تجديد الوضع القائم ووجوهه وأشكالياته، وقصوره.. نتنافس على خدمة المواطن والقضية، من خلال التنافس على الرؤى والأفكار".

وتابع: "وفي هذا السياق تأتي المخاوف من الإسلاموية السياسية، وارتباط الأمر ببعض الصفقات، التي تم عقدها مؤخرًا، ونعتقد أنها تتعارض من حق المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه، ومحاسبتهم بطريقة ديمقراطية وشفافة ودورية".