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الكنائس المسيحية تحتفل بـ"سبت النور" في القدس

السبت 03 أبريل 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنائس المسيحية تحتفل بـ"سبت النور" في القدس



القدس المحتلة /سما/

احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم السبت، بـ "سبت النور"، عشية عيد الفصح المجيد، في مدينة القدس المحتلة .

 ترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، القداس، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وعدد من المصلين، وقدم عظته.

وتحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، يوم غدٍ الأحد، بعيد الفصح المجيد، بعد الاحتفال بالثلاثية الفصحية التي بدأت بخميس الأسرار ورتبة غسل الأرجل، والجمعة العظيمة ورتبة "جناز المسيح"، وسبت النور "العشية الفصحية".

وشهدت الكنائس اللاتينية في القدس وبيت لحم وأريحا قداديس احتفالية بالمناسبة، في حين تحتفل الكنائس في محافظات رام الله وجنين ونابلس بعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي، في الثاني من أيار المقبل.

#الكنائس المسيحية #سبت النور #عيد الفصح المجيد

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