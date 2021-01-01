الشرطة والنيابة تحققان في ملابسات وفاة طفلة في القدس

القدس المحتلة /سما/

فتحت الشرطة الفلسطينية، مساء يوم السبت، تحقيقاً في ملابسات وفاة طفلة وإصابة 3 من أفراد عائلتها بسبب حريقاً اندلع داخل منزلهم في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريحٍ صحفي: "إنّ إشارة وصلت لعمليات الشرطة تُفيد باندلاع حريق في أحد الشقق السكنية داخل عمارة في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وعلى الفور تحركت طواقم الإسعاف والشرطة والدفاع المدني إلى المكان".

وأضاف ارزيقات: "أنّه تم نقل المصابين إلى مستوصف المقاصد في العيزرية، وأعلن عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات نتيجة الحروق ألبليغة وإصابة 3 من افراد العائلة تم نقلهم الى مشافي داخل القدس".