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اسرائيل: لن يتم تشكيل حكومة جديدة.. والذهاب لانتخابات خامسة السيناريو الأكثر ترجيحًا

السبت 03 أبريل 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: لن يتم تشكيل حكومة جديدة.. والذهاب لانتخابات خامسة السيناريو الأكثر ترجيحًا



القدس المحتلة /سما/

رجحت أغلبية إسرائيلية من خلال استطلاع جديد نشرت نتائجه مساء اليوم السبت، أنه لن يتم تشكيل حكومة جديدة في تل أبيب، وأن السيناريو الأكثر ترجيحًا هي انتخابات خامسة.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته قناة 12 العبرية بالتعاون مع معاهد متخصصة، فإن 53 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يرون أنه لن يتم إيجاد حل للتشابك السياسي ولذلك لن تكون هناك حكومة، في حين أن 43 بالمئة يرون أن سيناريو الانتخابات الخامسة أصبح أقرب وأكثر ترجيحًا.

وبشأن سؤال حول من لديه فرصة أكبر لتشكيل حكومة في حال نجحت الخطوة، فإن بنيامين نتنياهو زعيم الليكود تحصل على إجابة 44 بالمئة، بينما 17 بالمئة أجابوا لصالح يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، و15 بالمئة لصالح نفتالي بينيت زعيم يمينا، و13 بالمئة لا أحد، و10 بالمئة لا يعرفون، و3 بالمئة لشخص آخر.

ورأى 35 بالمئة أن لابيد هو الذي يجب أن يقود كتلة التغيير، في حين أن 18 بالمئة فضلوا بينيت، و8 بالمئة يرون ساعر الأنب، و7 بالمئة لصالح بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، و24 بالمئة أيًا منهم، و8 بالمئة لا يعرفون.

وحول السيناريو الأكثر ترجيحًا، توقع 46 بالمئة أن تجري انتخابات خامسة، و27 بالمئة يعتقدون أن نتنياهو سيشكل الحكومة، و16 بالمئة يرون أن كتلة التغيير ستنجح في تشكيل الحكومة، و11 بالمئة لا يعرفون.

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