نتنياهو يعقد جلسة خاصة الثلاثاء بشأن الجنائية الدولية

القدس المحتلة /سما/ صحيفة القدس

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة نقاش خاصة يوم الثلاثاء المقبل حول قضية المحكمة الجنائية الدولية التي أمهلت إسرائيل حتى التاسع من الشهر الجاري للرد على مطالب التحقيق معها بارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإن وزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ومسؤولين كبار سيشاركون في الجلسة، مشيرةً إلى أن الموعد النهائي للرد سيكون يوم الخميس وحتى ليلة السبت.

وكان نتنياهو يمتنع عن عقد مثل هذا النقاش الذي وصفه من جانبه موقع واللا بأنه حاسم من أجل الرد على المحكمة.

وسيحدد نتنياهو الرد على الرسالة التي أرسلها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى خلفية القرار الأميركي بإلغاء العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على المحكمة.

وأشار الموقع إلى هذه هي أول مناقشة سياسية مهمة يجريها نتنياهو بشأن هذه القضية منذ قرار المدعي بفتح تحقيق ضد إسرائيل.