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غزة: تنويه مهم بخصوص حجوزات الطيران للمسافرين عبر معبر رفح البري

السبت 03 أبريل 2021 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تنويه مهم بخصوص حجوزات الطيران للمسافرين عبر معبر رفح البري



غزة /سما/

اصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم السبت، تنويها مهما بخصوص حجوزات الطيران للمسافرين عبر معبر رفح البري

وجددت الهيئة في بيانها، التأكيد على المواطنين القادمين من الخارج أو الذين يعتزمون السفر عبر معبر رفح إلى خارج جمهورية مصر، بعدم حجز تذاكر للطيران مسبقاً إلا بعد التأكد من ورود أسمائهم في كشوفات السفر التي يتم نشرها، وتحديد موعد سفرهم من قبل الهيئة.

وأشارت الى أن الهيئة غير مسؤولة عن أية حجوزات طيران تنتهي مواعيدها؛ وهي مُلتزمة بآليات ومعايير السفر وفقاً لأولوية الفئات والحالات الإنسانية.

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #حجوزات الطيران #مسافرين غزة #قطاع غزة #معبر رفح

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