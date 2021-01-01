صحة غزة: سيتم اتخاذ الإجراءات بناءًا على المنحنى الوبائي خلال الأيام القادمة

غزة /سما/

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، أنه في حال لم يلتزم السكّان في قطاع غزّة باجراءات السلامة والوقاية فستضطر الوزارة لتشديد الإجراءات.

وقال ضهير في تصريحات مقتضبة، "نتوقّع أن معظم الإصابات الجديدة التي نسجّلها في القطاع هي من الطفرات الجديدة سريعة الانتشار".

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بناءًا على المنحنى الوبائي خلال الأيام القادمة.

ويذكر أن وزارة الداخلية بغزة قد اتخذت الخميس الماضي عدة إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا بالمجتمع منها إغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية، وإيقاف حركة المركبات يومي الجمعة والسبت.