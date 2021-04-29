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لجنة الانتخابات تستكمل قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية

السبت 03 أبريل 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تستكمل قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية



رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت عن قبول طلبات ترشح ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية. وبذلك تكون اللجنة قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة.

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم التي قُبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، وهي: قائمة فلسطين الموحدة، قائمة الحرية والكرامة، قائمة كفاءة، قائمة العدالة للجميع المستقلة، قائمة الحرية، قائمة حركة فتح.

ومن المقرر ان تعلن اللجنة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 نيسان/ابريل القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الالكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

ونوهت اللجنة للقوائم الانتخابية أن رقم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات، والمشار اليه في اشعاري الاستلام والقبول، هو خاص برقم طلبها لدى اللجنة ولغايات الارشفة والتوثيق، وليس بالضرورة أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، والذي قد يتغير في حال طرأ أي انسحابات للقوائم، مشيرة أن هذا الرقم يصبح ثابتاً بعد انتهاء مدة الانسحاب القانونية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 29/4/2021.

من جهة أخرى، أكدت لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من نيسان/ابريل الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

#لجنة الانتخابات المركزية #القوائم الانتخابية #الانتخابات الفلسطينية

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