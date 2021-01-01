أعيدوا قراءة النص.. احمد يوسف : ناصر القدوة ليس خصما للاسلام والاسلاميين ويجب وقف شيطنته

سما -

وجه القيادي في حركة حماس د. احمد يوسف رسالة لمن وصفهم "الذين يحاولون افتعال معركة مع د. ناصر القدوة" مطالبا اياهم باعادة قراءة نص مقابلته ومؤكدا انه ليس خصما للإسلام والاسلاميين.

وقال يوسف على صفحته على الفيسبوك "قد يكون الرجل قد خانه التعبير ووقع في زلَّة لسان، ولكنه ليس خصماً للإسلام ولا للإسلاميين".

وتابع " لقد عرفنا الرجل منذ سنوات طويلة، وما عهدنا عليه إلا أنه صاحب خُلق وأدب. أعيدوا -أبها الإخوة- قراءة النص، ولا داعي لشيطنة شخصية وطنية حريصة على الوحدة وإنهاء الانقسام، وضد حكم الفرد ومع الديمقراطية والشراكة السياسية." حسب قوله .

