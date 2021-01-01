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نقابة الأطباء بالقدس تصدر بيانًا بشأن آلية عمل المراكز الصحية اليومين المقبلين

السبت 03 أبريل 2021 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء بالقدس تصدر بيانًا بشأن آلية عمل المراكز الصحية اليومين المقبلين



القدس المحتلة /سما/

أصدرت نقابة الأطباء- مركز القدس، مساء يوم السبت، بيانًا صحفيًا موجه لأعضائها، مؤكدة على أن أي إطالة في عمل فعاليتها ناتجة عن تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى تهرب الحكومة من الحوار المباشر، ضاربة بعرض الحائط صحة وسلامة المواطن.

وأفادت في بيانها، بأن يومي الأحد والإثنين المقبلين سيكون العمل في المستشفيات بالمناوبين فقط، مع وقف العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة، مستثنية من ذلك كل ما له علاقة بعلاج مرضى "كورونا"، وأقسام الطوارئ والولادة والأورام والكلى ومرضى الدم، بحيث تعمل تلك الأقسام بالحد الأدنى لتقديم الخدمات الطارئة والمستعجلة فقط.

وأضافت، أن العمل بالرعاية الصحية الأولية ومبنيي وزارة الصحة في نابلس ورام الله يكون العمل يوم غدٍ الأحد حتى الساعة 01.00 مساءً ومن ثم المغادرة، ويستثنى من ذلك مراكز السحب والفرز لمرضى "كورونا" بالإضافة لمراكز التطعيم.

وأشارت إلى العمل يوم الإثنين المقبل سيكون في مراكز السحب والفرز والتطعيم فقط، ما دون ذلك يتوقف العمل مع عدم التوجه.

وأكدت على أن المجلس يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ والالتزام بالفعاليات النقابية، وكذلك لتقييم النتائج لأية مبادرات وطروحات تقدم في هذا لامجال.

#نقابة الاطباء

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