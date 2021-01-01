الأردن: 91 وفاة و4042 إصابة بفيروس "كورونا"

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء يوم السبت، عن ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة الأردنية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت خلال الموجز اليومي، بأنه تم تسجيل 91 حالة وفاة، و4042 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن مجموع الإصابات الإجمالي منذ بدء الجائحة بلغ 626875، وإجمالي الوفيات 7130 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد حالات الدخول للمستشفيات لهذا اليوم وصل إلى 321 حالة، وعدد حالات الخروج 179 حالة، فيما عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3339 حالة.