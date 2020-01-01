بلدية غزة تُنهي صيانة مفترق "ضبيط"

غزة /سما/

أعلنت بلدية غزة، مساء يوم السبت، عن انتهاء أعمال صيانة ورصف تقاطع شارعي الوحدة والجلاء المعروف بـ"مفترق ضبيط" غرب المدينة.

وقالت البلدية في بيان صحفي، "إنّ الأعمال استمرت على مدار يوم أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى لصباح يوم السبت، بحيث تم استخدام 190 طنًا من مادة الإسفلت الساخن بأعمال صيانة وترميم 950 مترًا من مساحة التقاطع ورصف طبقة اسفلتية على كامل المفترق".

وأضافت أنّ أعمال صيانة المفترق، تهدف لتحسين الحركة المرورية عليه، وضمن حملة لصيانة الطرق والمفترقات الحيوية الذي تنفذه لتحسين حالتها.

وذكرت أنّ الصيانة ستصل شوارع عمر المختار، والوحدة، وعز الدين القسام، ويافا، وعون الشوا، والأقصى، والطواحين، وامتداد شارع أحمد عبد العزيز، ومفترق السرايا، ومفترق الشفاء، وشوارع أخرى في المدينة، لافتةً إلى أنّه تم صيانة 43 ألف متر مربع من مساحة شوارع ومفترقات المدينة الحيوية بعام 2020 وبداية العام الحالي.

وأوضحت أنّها أنجزت صيانة للتشققات والحفر بمادة الاسفلت البارد لعدة شوارع بالمدينة منها: شوارع متفرعة من شارع بغداد، وشارع بيروت، وشارع تونس، والثورة، وشارع العيون، والرشيد ومصطفى حافظ والمشاهرة.