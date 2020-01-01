  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تُنهي صيانة مفترق "ضبيط"

السبت 03 أبريل 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تُنهي صيانة مفترق "ضبيط"



غزة /سما/

أعلنت بلدية غزة، مساء يوم السبت، عن انتهاء أعمال صيانة ورصف تقاطع شارعي الوحدة والجلاء المعروف بـ"مفترق ضبيط" غرب المدينة.

وقالت البلدية في بيان صحفي، "إنّ الأعمال استمرت على مدار يوم أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى لصباح يوم السبت، بحيث تم استخدام 190 طنًا من مادة الإسفلت الساخن بأعمال صيانة وترميم 950 مترًا من مساحة التقاطع ورصف طبقة اسفلتية على كامل المفترق".

وأضافت أنّ أعمال صيانة المفترق، تهدف لتحسين الحركة المرورية عليه، وضمن حملة لصيانة الطرق والمفترقات الحيوية الذي تنفذه لتحسين حالتها.

وذكرت أنّ الصيانة ستصل شوارع عمر المختار، والوحدة، وعز الدين القسام، ويافا، وعون الشوا، والأقصى، والطواحين، وامتداد شارع أحمد عبد العزيز، ومفترق السرايا، ومفترق الشفاء، وشوارع أخرى في المدينة، لافتةً إلى أنّه تم صيانة 43 ألف متر مربع من مساحة شوارع ومفترقات المدينة الحيوية بعام 2020 وبداية العام الحالي.

وأوضحت أنّها أنجزت صيانة للتشققات والحفر بمادة الاسفلت البارد لعدة شوارع بالمدينة منها: شوارع متفرعة من شارع بغداد، وشارع بيروت، وشارع تونس، والثورة، وشارع العيون، والرشيد ومصطفى حافظ والمشاهرة.

#بلدية غزة

الأكثر قراءة اليوم

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

صحيفة عبرية تكشف عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

مركز الفلك العربي يتوقع غرة شهر رمضان وعدد أيام صيام الشهر الفضيل

8 وفيات و 953 اصابة جديدة بكورونا في غزة

ناصر القدوة يسجل هدفا في مرماه يحسب لصالح الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

البرغوثي

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة "فتح" وحل المشكلة القائمة

أعيدوا قراءة النص.. احمد يوسف : ناصر القدوة ليس خصما للاسلام والاسلاميين ويجب وقف شيطنته

طالع: الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

24 حالة وفاة و 1651 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

تقديرات أمنية اسرائيلية: خطان أحمران لاتفاقية جديدة مع إيران.. و"فرص التسوية في غزة قائمة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية