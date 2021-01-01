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الاحتلال يستدعي طفلًا من جنوب الخليل

السبت 03 أبريل 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستدعي طفلًا من جنوب الخليل



الخليل /سما/

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلًا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور للوكالة الرسمية، إن الاحتلال احتجز طفلًا يبغ من العمر (14 عاما) لمدة ساعة تقريبا، وعقب تصدي نشطاء المقاومة والصمود له، ومنعه من اعتقاله، سلّموه بلاغا لمراجعة شرطة الاحتلال، في مركز التحقيق في مركز التحقيق في مستوطنة "كريات أربع".

يشار إلى أن سكان قرية التوانة يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

#قوات الاحتلال #اعتقال

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