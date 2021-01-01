في ذكرى يوم الأرض.. زراعة 1000 شجرة زيتون في القدس

القدس المحتلة /سما/

ضمن فعاليات إحياء يوم الأرض، وبدعم ومشاركة الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين وأعضائها في العالم، زرعت جمعية "العربية لحماية الطبيعة" 1000 شجرة زيتون على مساحة 40 دونماً من أراضي "بيت سوريك" في القدس، بالتعاون مع جمعية النهضة الريفية وبلدية بيت سوريك.

وتحت شعار "كل الأرض فلسطين" ووسط حضور إعلامي؛ شارك عدد من المتطوعين من أهالي "بيت سوريك" في زراعة الزيتون في أرض المزارع الستيني "أبو صلاح" التي لا تبعد سوى 40 متراً عن "الخط الأخضر"، وتطل على قريتي القسطل ودير ياسين.

وصرحت "جمعية العربية لحماية الطبيعة "إن البطولات والتضحيات الاستثنائية التي سجلها الشعب الفلسطيني في يوم الأرض قبل 45 عاماً تشحذ هممنا، وتحتّم علينا مواصلة العمل الجاد من أجل الحفاظ على الأرض"، مضيفةً "سبل حماية الأرض التي تروّت بدماء الشهداء متنوعة، ومن أهمها زراعتها بالأشجار المثمرة، ودعم أصحابها للصمود أمام الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات الاستيلاء عليها".

بدورها أحيت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين يوم الأرض بفعاليات وأنشطة مختلفة ومتنوعة تحت شعار"كل الأرض فلسطين"، وذلك في عددٍ من دول العالم (من بينها اسبانيا وفرنسا وباكستان وبريطانيا والجزائر وتونس والهند والسويد وإيران)، وتُوِّجت هذه الفعاليات بزراعة 1000 شجرة في القدس المحتلة.

حيث أكدت الحملة العالمية عبر صفحتها على فيسبوك أن "أهمية دعم القطاع الزراعي في فلسطين تتلخص في كونه عاملاً أساسياً لحماية الأرض من المصادرة والاستيلاء وتثبيت المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم في مواجهة الصعوبات التي يفرضها الاحتلال".

وكانت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بالتنسيق مع "العربية" قد أطلقت حملة "معاً نزرع فلسطين" قبيل يوم الأرض لدعوة الراغبين بالتبرع من أجل زراعة الأشجار في القدس.