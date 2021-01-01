  1. الرئيسية
  2. مقالات

التحديات التي تواجه الأنظمة العربية للتحول إلى الديمقراطية.. علاء الدين عزت أبو زيد

السبت 03 أبريل 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



    كثير هي التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية في الأقطار العربية، ومنها فلسطين بالطبع، ونحن مقبلون على الانتخابات الفلسطينية بشقيها، هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الأنظمة العربية للتحول إلى الديمقراطية، لا بد من الوقوف عندها،  والتي يمكن إجمالها في التالي:

1.    البنية الثقافية, والاجتماعية السائدة؛ كونها قد تقف عائقاً أمام الانتقال الديمقراطي, سواء كانت من الحُكام، أو ذوي السلطة، ولكن قد يكون مصدرها بنية المجتمع ذاته, والثقافة السائدة فيه.

2.    مدى ديمقراطية المعارضة السياسية فى البلاد التي تطالب بالديمقراطية!

3.    غياب نموذج عربي للحكم الديمقراطي، فحتى الآن يفتقد الوطن العربي بدوله نموذجية ديمقراطية يمكن محاكاتها باعتبارها النموذج الأمثل للحكم الديمقراطي؛ لأن حال العرب لا يستقر إلا مع الاستبداد السلطوي الداخلي والخارجي أيضاً.

4.    غياب مفكرين ديمقراطيين متنورين، فلا يوجد في مراكز صنع القرار مفكرين لتوجيه القيادة السياسية الرسمية، وإن وجدت فيها، فإنها تغيب بشكل متعمد.

5.    غياب ثقافة الديمقراطية بين جموع المواطنين، من خلال اصطناع الديمقراطية، أو ما يشابه الديمقراطية.

6.    النظر إلى الديمقراطية على أنها استعمار غربي، وأنها -تدخل في الغزو الثقافي-, بل تم ربطها بالفوضى البناءة عند البعض.

7.    تعامل الجماهير بحذر مع الديمقراطية؛ لأنها وليدة فكرة النخبة البرجوازية, ومع شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر وضوحاً، وانتشاراً.

8.    غياب نخب المثقفين ديمقراطياً، لتكون بمثابة القاطرة التى تقود عملية التحول الديمقراطي, لأن جزء من المثقفين ينافق صاحب السلطة والتنظيم، والجزء الآخر منفى، ويرغب بالانقلاب، والإفلات من الحيز المتواجد به، والانسلاخ عن الواقع.

9.    مجتمع أبوي, لرب الأسرة حق الحياة والموت على أسرته, كما ويرفض النقد, ولا يقبل الحوار, بالإضافة لأنه يفرض السيطرة فقط.

       أضف إلى ذلك محدودية قضايا التنمية, وانتشار العنف السياسي " الإرهاب", والطائفية, والصراعات الاثنية, وعلاقة الديمقراطية بالعلمانية, إلى جانب العامل الاقتصادي, والفقر, وأزمة النخب السياسية , والوساطات والمحسوبيات في دوائر الحكم, وأزمة أحزاب المعارضة، التي لا تقل شأناً عن أزمة السلطة الحاكمة, وانتشار الأمية والجهل, في ظل ضعف قوى ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الدور المنوط بها، كل ذلك أدى لرسوخ بناء هياكل التسلط والاستبداد, وغياب مبدأ التنافس على السلطة, والتوريث, المعاناة من المرحلة الانتقالية و أزماتها, ومشكلاتها, واستفحال العداء بين المجتمع والدولة،  خاصة بعد تزاوج الثروة والسلطة، وإنتاج منظومة سياسية محتكرة على الطرفين، الأمر الذي أفضى لوجود النزعة البوليسية أو الأمنية تحت أي مسمى كان.

   تلك هي العوامل التي تؤثر على تواجه الأنظمة العربية للتحول الديمقراطية الصحيح؛ لذلك لا بد من انتشار الثقافة الديمقراطية داخل المجتمع قبل دخولها المؤسسات العربية، واعتقد أن مشكلتنا مشكلة ثقافية بالدرجة الأولى, ولها مردودات اجتماعية وسياسية، وترسباتها تظهر في النفاق والتبعية والرعوية والانصياع والطاعة العمياء، وغير ذلك.

   فعندما خاضت بعض الدول العربية الديمقراطية, بوضعها الحالي، وقعت أزمة الدولة الوطنية بين تياراتها وأحزابها السياسية المتعددة والمختلفة في أيديولوجياتها؛ لأن تلك الديمقراطية أدت إلى إحياء الطائفية والاثنية, وتباعدت الثقة بين طبقات المجتمع، ثم أن الديمقراطية سُحقت ما بين مطرقة الأنظمة، وسندان الإسلاموفوبيا.

      بالإضافة إلى انقلاب الانتخابات على أصولها الديمقراطية, لأن فقدان ثقة المجتمع بالتغيير من خلال الانتخابات، يجعل الجماهير تقرر انتزاع حقها بيدها, والقوى التى فقدت ثقتها بالانتخابات قد تبحث عن طرق أخرى, مثل: العنف، والعصيان المدني أو الانقلابات العسكرية.

                     

الأكثر قراءة اليوم

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

صحيفة عبرية تكشف عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

مركز الفلك العربي يتوقع غرة شهر رمضان وعدد أيام صيام الشهر الفضيل

8 وفيات و 953 اصابة جديدة بكورونا في غزة

الأخبار الرئيسية

طالع: الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

24 حالة وفاة و 1651 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

تقديرات أمنية اسرائيلية: خطان أحمران لاتفاقية جديدة مع إيران.. و"فرص التسوية في غزة قائمة"

النخالة

أصبحنا جالية في الدولة الصهيونية!..النخالة: توقفوا عن اعتبار الانتخابات انجاز وطني ونرفض الاشتراك بهذه المسرحية

رئيس

الرئيس عباس يصدر قرار بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية