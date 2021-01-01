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داخلية غزة تحذر: سنتجه نحو الإغلاق الشامل حال استمر منحنى الإصابات بالصعود

السبت 03 أبريل 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تحذر: سنتجه نحو الإغلاق الشامل حال استمر منحنى الإصابات بالصعود



غزة /سما/

قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، إنه في هذه المرحلة "ننتظر نتائج الإجراءات الأخيرة التي بدأنا في تنفيذها، ونأمل أن تنجح الإجراءات في السيطرة على الحالة الوبائية وسنكون أمام تقييم جديد".

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): أنه "في حال استمر منحنى الإصابات بالصعود سنتجه نحو الإغلاق الشامل".

ودعا البزم المواطنين لاتباع الإرشادات الصحية، مشيراً إلى أننا "لدينا تقييم مستمر وبناء على تطورات الحالة الوبائية نتخذ إجراءاتنا المناسبة، ويعتمد ذلك على عدد الإصابات وقدرة المنظومة الطبية وسعة الأسرة في المشافي، ونعمل على المحافظة على حياة المواطنين وحفظ الأمن".
 

#غزة #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #كورونا في غزة #الاغلاق الشامل #اجراءات احترازية

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