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العراق: معاون مدير الاستخبارات العسكرية يتعرض لمحاولة اغتيال في بغداد

السبت 03 أبريل 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق: معاون مدير الاستخبارات العسكرية يتعرض لمحاولة اغتيال في بغداد



بغداد/سما/ (د ب أ )

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بتعرض معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية العميد الركن زيد حوشي المكصوصي لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري اليوم، عن المصدر قوله إن "معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد حوشي المكصوصي تعرض لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرقي بغداد".

وأضاف أن "المحاولة تمت من خلال ثلاث عجلات نوع سلفادور هاجم ركابها عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط".

وتابع المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال ثلاثة أشخاص من المهاجمين".

وفي السياق نفسه، أشار مصدر أمني آخر إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن العميد الركن لم يكن هو المستهدف وإنما أحد الشيوخ نتيجة خلافات عشائرية".

#العراق #اغتيال

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