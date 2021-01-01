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الاحتلال يستدعي طفلا بعد فشل اعتقاله في قرية التوانة جنوب الخليل

السبت 03 أبريل 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن الاحتلال احتجز طفلة محمد (14 عاما) لمدة ساعة تقريبا، وعقب تصدي نشطاء المقاومة والصمود له، ومنعه من اعتقاله، سلّموه بلاغا لمراجعة شرطة الاحتلال، في مركز التحقيق في مركز التحقيق في مستوطنة "كريات أربع".

يشار إلى أن سكان قرية التوانة يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

#الاحتلال #مسافر يطا #الخليل

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