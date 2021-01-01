بيان من حركة فتح بشأن حملتها الانتخابية

رام الله/سما/

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم السبت، بيانًا مهمًا يتعلق بحملتها الانتخابية.

وقالت حركة "فتح" في بيان صحفي "في الوقت الذي يتطلع فيه شعبنا إلى إنجاز الانتخابات التشريعية الفلسطينية لرسم مستقبله نحو إقامة الدولة والانعتاق من الاحتلال والسير نحو الحرية والاستقلال بقيادة الرئيس محمود عباس، تؤكد فتح أنها تتابع مجريات الأحداث المصاحبة للعملية الديمقراطية باستمرار".

وأضافت أن حملتها الانتخابية الرسمية لم تنطلق بعد وأنها لم تبث أو تنشر أية مواد للدعاية الانتخابية التزاما منها بالقانون الخاص بلجنة الانتخابات المركزية.





وشددت على عدم علاقتها لا من قريب أو بعيد بأية مواقع الكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم الحملة الرسمية لمرشحي فتح للانتخابات التشريعية.

وأردفت: "سيتم الإعلان عن الموقع الرسمي للحملة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل قيادة الحركة في الوقت المحدد".

ودعت الحركة جماهير شعبنا إلى ضرورة الانتباه والتدقيق في الأخبار والمعلومات واعتماد المعلومات التي تصدر عن الأطر الرسمية المعروفة والمعتمدة.