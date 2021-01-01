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24 حالة وفاة و 1651 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 03 أبريل 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
24 حالة وفاة و 1651 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله/سما/

 أعلنت  وزيرة الصحة الفلسطينيّة مي الكيلة اليوم السبت  24 حالة وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعافٍ في الضفة وقطاع غزّة خلال 24 ساعة.

وقالت الكيلة ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 44، طولكرم 77، طوباس 23، جنين 134، سلفيت 17، رام الله والبيرة 91، نابلس 119، ضواحي القدس 7، الخليل 90، أريحا والأغوار 7، بيت لحم 27"، قطاع غزة 953، مدينة القدس 62.  
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 0، طولكرم 74، طوباس 62، جنين 189، سلفيت 52، رام الله والبيرة 144،  نابلس 202، ضواحي القدس 36، الخليل 378، أريحا والأغوار 19، بيت لحم 89"، قطاع غزة 240، مدينة القدس 180.  


وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية:  " طولكرم 1، جنين 1، سلفيت 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 4، الخليل 4"، وتم تسجيل 8 وفيات في قطاع غزة، و 4 حالات وفاة في مدينة القدس. 


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 200 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية647 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 90204 ،بينهم 10146تلقوا الجرعتين من اللقاح،

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