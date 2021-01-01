التنمية: نعمل لصرف مخصصات الشؤون قُبيل شهر رمضان

رام الله/سما/

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داوود الديك، إنهم يعملون على إمكانية صرف مخصصات الشؤون، للأسر الفقيرة المستفيدة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة، قُبيل شهر رمضان المبارك.

وأوضح الديك في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه حتى اللحظة لم يُحددا ولا يوجد موعدًا لصرف المخصصات، منوهًَا لعدم وجود أي مؤشرات لصرفها.

وبين الديك أنهم يأملون صرف المخصصات للأسر الفقيرة قُبيل الشهر الفضيل.

ويصل إجمالي عدد المستفيدين في الضفة وغزة من برنامج الشؤون الاجتماعية إلى نحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا، وفق الوزارة.