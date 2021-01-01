  1. الرئيسية
  2. الصحة

أ ف ب: وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا بجلطات دمويّة في بريطانيا

السبت 03 أبريل 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أ ف ب: وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا بجلطات دمويّة في بريطانيا



لندن/سما/

أعلنت وكالة الأدوية البريطانية اليوم السبت أن 7 أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي 30 حالة تم تسجيلها حتى الآن.


وأضافت الوكالة أنها تلقت حتى 24 مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي، و8 حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية، من إجمالي 18.1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وأكد جون راين مدير الوكالة في بيان له: "فحصنا المعمق لهذه التقارير مستمر".

يذكر أن عددا من الدول، معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية، وبعد إجرائها دراسات إضافية، لم ترصد أي صلة مباشرة بين تلك الحالات واللقاح.

واستؤنف استخدامه بشكل عام في معظم الدول، بينما أبقت دول معينة على بعض القيود على استخدام لقاح "أسترازينيكا".

#لقاح استرازنيكا #بريطانيا #وفاة #جلطات دموية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

الأخبار الرئيسية

24 حالة وفاة و 1651 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قسام

مصادر :الإعلام الإسرائيلي يروج أكاذيب بشأن قضية الأسرى لهذا السبب...

اس

صحيفة عبرية تكشف عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"

8 وفيات و 953 اصابة جديدة بكورونا في غزة

لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية