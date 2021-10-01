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طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 03 أبريل 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد، وعن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

وقالت الوزارة في تصريح ، إن السفر للمتبقي من الحافلة الخامسة، بالإضافة للحافلة السادسة من الكشف السابق رقم (2021/10).

وشدد على التواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشيرة إلى أن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/11)، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

كما قالت إن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم

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