الصحة بغزة: معظم الإصابات من الطفرات الجديدة سريعة الانتشار

غزة/سما/

قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن معظم الإصابات التي يتم تسجيلها في الأيام الأخيرة هي من الطفرات الجديدة التي يميزها سرعة انتشارها وليس الأعراض.

وأكد ضهير في حديث لـ إذاعة "صوت الشعب" المحلية بغزة، أنه في حال لم يلتزم السكان في القطاع بإجراءات السلامة والوقاية فسيتم تشديدها، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بناءً على المنحنى الوبائي خلال الأيام القادمة.

وبين أنه لم يتم استقبال أي حالة في المستشفيات نتيجة أخذ اللقاح، ولم يسجل أي حالة وفاة بفعل تلقي التطعيم.

وأشار إلى أنه يوجد في قطاع غزة ثلاثة أنواع من اللقاحات وهي: فايزر الأميركي، وسبوتنيك الروسي، وأسترازينكا البريطاني، لافتا إلى أن كل اللقاحات ناجعة وتعطي نسبة مناعة تفوق الـ90%، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه يتمنى من كبار السن الإسراع وأخذ اللقاح، لأن 95% من الوفيات في القطاع كانت في صفوفهم.