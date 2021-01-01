  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: معظم الإصابات من الطفرات الجديدة سريعة الانتشار

السبت 03 أبريل 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: معظم الإصابات من الطفرات الجديدة سريعة الانتشار



غزة/سما/

 قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن معظم الإصابات التي يتم تسجيلها في الأيام الأخيرة هي من الطفرات الجديدة التي يميزها سرعة انتشارها وليس الأعراض.

وأكد ضهير في حديث لـ إذاعة "صوت الشعب" المحلية بغزة، أنه في حال لم يلتزم السكان في القطاع بإجراءات السلامة والوقاية فسيتم تشديدها، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بناءً على المنحنى الوبائي خلال الأيام القادمة.

وبين أنه لم يتم استقبال أي حالة في المستشفيات نتيجة أخذ اللقاح، ولم يسجل أي حالة وفاة بفعل تلقي التطعيم.

وأشار إلى أنه يوجد في قطاع غزة ثلاثة أنواع من اللقاحات وهي: فايزر الأميركي، وسبوتنيك الروسي، وأسترازينكا البريطاني، لافتا إلى أن كل اللقاحات ناجعة وتعطي نسبة مناعة تفوق الـ90%، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه يتمنى من كبار السن الإسراع وأخذ اللقاح، لأن 95% من الوفيات في القطاع كانت في صفوفهم.

#اصابات كورونا #فيروس كورونا #طفرات كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

الأخبار الرئيسية

24 حالة وفاة و 1651 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قسام

مصادر :الإعلام الإسرائيلي يروج أكاذيب بشأن قضية الأسرى لهذا السبب...

اس

صحيفة عبرية تكشف عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"

8 وفيات و 953 اصابة جديدة بكورونا في غزة

لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية