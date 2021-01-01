  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً.. نجم باريس يغيب عن مواجهة بايرن ميونخ

السبت 03 أبريل 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. نجم باريس يغيب عن مواجهة بايرن ميونخ



وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي، عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني، المقرر إجراؤها ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ماركو فيراتي مع منتخب إيطاليا في مباراتي أيرلندا الشمالية وبلغاريا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، خلال الأسبوع الفائت.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي، إن ماركو فيراتي مصاب بفيروس كورونا، وسيغيب عن مواجهة ليل يوم السبت، كما أنه لن يلعب ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الفرنسي، أن ماركو فيراتي سيلتزم بالحجر الصحي وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الصحي، على أن يخضع للتحاليل بعد أسبوعين للتأكد من شفائه التام.

ويبدو أن ماركو فيراتي سيغيب كذلك عن موقعة الإياب والتي ستقام في الـ13 من شهر أبريل الجاري، وهو ما سيمثل ضربة موجعة لخطط المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

#فيراتي #ماركو فيراتي #باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا #فيروس كورونا #كورونا #بايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

سيناريو تبادل الضربات: هل باتت إيران ناضجة للعمل “مباشرة من أراضيها” ضد إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

قسام

مصادر :الإعلام الإسرائيلي يروج أكاذيب بشأن قضية الأسرى لهذا السبب...

اس

صحيفة عبرية تكشف عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"

8 وفيات و٩٥٣ اصابة جديدة بكورونا في غزة

لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية

مروان

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية