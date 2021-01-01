رسمياً.. نجم باريس يغيب عن مواجهة بايرن ميونخ

وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي، عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني، المقرر إجراؤها ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ماركو فيراتي مع منتخب إيطاليا في مباراتي أيرلندا الشمالية وبلغاريا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، خلال الأسبوع الفائت.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي، إن ماركو فيراتي مصاب بفيروس كورونا، وسيغيب عن مواجهة ليل يوم السبت، كما أنه لن يلعب ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الفرنسي، أن ماركو فيراتي سيلتزم بالحجر الصحي وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الصحي، على أن يخضع للتحاليل بعد أسبوعين للتأكد من شفائه التام.

ويبدو أن ماركو فيراتي سيغيب كذلك عن موقعة الإياب والتي ستقام في الـ13 من شهر أبريل الجاري، وهو ما سيمثل ضربة موجعة لخطط المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.