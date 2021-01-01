  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قناة السويس تنشر فيديو مرور حاملة الطائرات العملاقة دوايت أيزنهاور

السبت 03 أبريل 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة السويس تنشر فيديو مرور حاملة الطائرات العملاقة دوايت أيزنهاور



القاهرة/سما/

نشرت هيئة قناة السويس المصرية، السبت، لقطات فيديو جديدة، تؤكد انتظام حركة الملاحة بالقناة بعد أيام من انتهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة "إيفر غيفن" التي عطلت الملاحة بالشريان المائي العالمي لـ6 أيام.


وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث سجلت التقارير الملاحية، الجمعة، عبور 80 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.7 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 43 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.5 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 37 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.2 مليون طن.


أوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة، شهدت الجمعة، عبور عدة سفن ووحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأميركية دوايت أيزنهاور  DWIGHT EISENHOWER  التي عبرت القناة ضمن قافلة الشمال.

كما عبرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال LI JMILIYA  التي عبرت أيضا من ذات القافلة بالقناة الأصلية بحمولة كلية قدرها 171 ألف طن، فيما عبرت ناقلة البترول KIDAN ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولة كلية 164 ألف طن مما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن ولحركة التجارة العالمية المارة عبر القناة.

#قناة السويس #حاملة الطائرات العملاقة #دوايت أيزنهاور #دوايت ايزنهاور حاملة الطائرات

الأكثر قراءة اليوم

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

سيناريو تبادل الضربات: هل باتت إيران ناضجة للعمل “مباشرة من أراضيها” ضد إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

قسام

مصادر :الإعلام الإسرائيلي يروج أكاذيب بشأن قضية الأسرى لهذا السبب...

اس

صحيفة عبرية تكشف عن مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين حماس و "إسرائيل"

8 وفيات و٩٥٣ اصابة جديدة بكورونا في غزة

لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية

مروان

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية