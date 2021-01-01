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خبير في علم الأمراض: الإجراءات المتخذة في غزة مؤخرا متوزانة ونسب الوفيات ليست عالية

السبت 03 أبريل 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير في علم الأمراض: الإجراءات المتخذة في غزة مؤخرا متوزانة ونسب الوفيات ليست عالية



غزة/سما/

قال الخبير في علم الأمراض عبد المنعم لبد، أن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً في قطاع غزة سليمة وتعتمد على تقدير علمي صحي وهي متوازنة، وقدراتنا الاستيعابية لم يتم استخدامها وهذا مطمئن ونسب الوفيات ليست عالية مقارنة بأعداد الإصابات وعدد الحالات الخطرة  قليلة ويمكن متابعتها.

وأضاف لبد في حديثه لاذاعة الاقصى "نعيش الآن بمرحلة متوسطة الخطر ومقلقة وقدرتنا الصحية تستوعب هذا العدد من الإصابات، ويمكن كسر المنحنى الآن، ولكن إذا تفاقمت الأمور ودخلنا بمرحلة الخطر الشديد قد يصبح الوضع مأساوي والرهان على التزام المواطن.

وأوضح أن اللقاح هو بروتونات من الفايروس يتم إدخالها لجسم الإنسان فيقوي المناعة، وأحيانا تحدث مضاعفات طبيعية وصحية، ومن يكون لديه أعراض الإصابة ويتلقى اللقاح قد يعاني من مضاعفات خطيرة، ومن أصيب سابقاً بفايروس كورونا لديه مناعة


و أكد أن خط الدفاع الأول في صد الوباء هو التطعيم باللقاح وهو متوفر في غزة، ويجب على الفئات المعرضة للإصابة أخذ اللقاح، والتطعيمات المتوفرة آمنة وصحية وهي الوسيلة المضمونة لمكافحة الوباء.

#الاجراءات الوقائية #غزة #فيروس كورونا #قطاع غزة

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