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اصابة الرئيس الارجنتيني بكورونا

السبت 03 أبريل 2021 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة الرئيس الارجنتيني بكورونا



بوينس آيرس/سما/

 أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وقال فرنانديز، في تغريده له على حسابه الخاصة بموقع "تويتر": "أجريت اختبارا بعد أن بلغت درجة حرارتي 37.3، وأحسست بصداع طفيف، وتبين الفحص أنه إيجابي"، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

وكان الرئيس الأرجنتيني قد تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 كانون الثاني/يناير، والثانية في 11 شباط/ فبراير.

وتواجه الأرجنتين -التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة حاليا- موجة ثانية من وباء كورونا، وتفيد أرقام رسمية بأنها سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة وأكثر من 56 ألف وفاة.

#الرئيس الارجنتيني #فيروس كورونا #اصابة البرتو فرنانديز بكورونا

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