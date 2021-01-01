رام الله / سما /

تصدر إصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت في عدة مناطق بالضفة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم السبت.

كما واصلت الصحف تغطيتها لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سجل يوم أمس وفاة 16 مواطناً وإصابة 2248، ليصبح عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 2917 وفاة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

إصابة خمسة شبان في مخيم عسكر والاحتلال يقمع مسيرات في بيت دجن وكفر قدوم والمغير

الرئيس يهاتف الدكتور نبيل القدومي معزيا بوفاة والدته وجعجع للاطمئنان على صحته

فلسطين وتركيا توقعان اتفاقية في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

واشنطن ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية

6 1 وفاة و2248 إصابة جديدة بـ"كورونا"

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

المسيحيون يحيون الجمعة العظيمة في القدس المحتلة

99 وفاة و4774 إصابة بـ"كورونا" في الأردن

"الأيام":

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات واقتحام مخيم عسكر

السعودية تؤكد: التطبيع مع إسرائيل مشروط بتقدّم عملية السلام وقيام الدولة الفلسطينية

"كورونا"" 16 وفاة و2248 إصابة بينها 1185 رصدت في قطاع غزة

"الخارجية الأميركية": إجراء انتخابات ديمقراطية هو أمر يقرره الشعب الفلسطيني

واشنطن: مقتل شرطي وإصابة آخر في اعتداء جديد على مبنى "الكابيتول" ومقتل المهاجم

الأردن: 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

35 ألفا يؤدّون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نتنياهو يلتقي بينيت في إطار المساعي لتشكيل حكومة جديدة

الشيخ: الانتخابات إنجاز ديمقراطي كبير ونصر داخلي

أميركا ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على "الجنائية الدولية"

"القدس":

واشنطن: الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينية والجولان حقيقة تاريخية

إصابات برصاص الاحتلال الحي والمعدني خلال مواجهات وقمع مسيرات في عدة مواقع

16 وفاة و2248 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة والقطاع

بن فرحان يرد على تعهد نتنياهو بتسيير رحلات من تل أبيب إلى مكة المكرمة

الكنائس التي تسير على الحساب الغربي تحيي "الجمعة العظيمة"

40 ألفا صلوا في المسجد الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة

مقتل شرطي في الهجوم الجديد على الكابيتول

واشنطن ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية