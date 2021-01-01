الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت عن تسجيل 8 حالات وفاة و953 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3133 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 628 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 68807، منها 10380 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 240 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 57799 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 233، منها 148 حالة خطرة.

وأوضحت الصحة، أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 23990 شخصًا.