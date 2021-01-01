  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع كبير في عدد الوفيات

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت 03 أبريل 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت عن تسجيل 8 حالات وفاة و953  إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3133 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 628 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 68807، منها 10380 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 240 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 57799 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 233، منها 148 حالة خطرة.

وأوضحت الصحة، أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 23990 شخصًا.

#الصحة بغزة #وزارة الصحة بغزة #اصابات كورونا في غزة #وفيات كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

الجهاد الإسلامي يرد على ناصر القدوة : يجب أن تكون مشكلتك مع الاحتلال وليس مع الاسلام السياسي

سيناريو تبادل الضربات: هل باتت إيران ناضجة للعمل “مباشرة من أراضيها” ضد إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية

مروان

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

زعرب

قيادي بفتح يدعو الى ضرورة إلغاء أو تأجيل الانتخابات

بلينك

بلينكين لنظيره الاسرائيلي: يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون "بإجراءات متساوية"

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية