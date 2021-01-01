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لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية

السبت 03 أبريل 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية



غزة/سما/

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، اليوم السبت، إن القوائم الانتخابية ستنشر بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام.

وأضاف، أنه خلال هذه الفترة سيتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء او القوائم، على أن تكون مبنية على أدلة وبراهين.

وأشار كحيل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن اللجنة قد اعتمدت 30 قائمة منتصف مساء الخميس الماضي، الموافق 31 من آذار الماضي، واليوم سيتم اتخاذ قرار بحق الـ6 قوائم المتبقية،  موضحاأن التاسع والعشرين من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة، وفي اليوم التالي تبدأ الدعاية الانتخابية، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.

وأضاف، أن الدعاية الانتخابية للقوائم لها مجموعة من الضوابط والقيود التي يجب أن يعمل عليها القائمون على دعاية الحملة، وتلك الضوابط تم تعميمها على كل القوائم للعمل عليها.

وتابع:، أن من بين تلك الضوابط أنه يمنع استخدام دور العبادة أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية، كما أنه يمنع القدح والتشهير في الدعاية الانتخابية، وضرورة موافقة صاحب العقار أو المكان الذي سيتم استخدامه للدعاية للحملة الانتخابية.

ونوه كحيل إلى أن أي مواطن يستطيع تقديم اعتراض على أي دعاية لحملة انتخابية تضرر منها للجنة الانتخابات، على أن يكون الاعتراض موثق، واللجنة بدورها تقوم بتوجيه كتاب لممثل القائمة، وتطالبه بالتوقف وإزالة هذا الخلل، وتتم المحاسبة في حال عدم التنفيذ.

#لجنة الانتخابات المركزية #هشام كحيل #غزة #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات التشريعية الفلسطينية

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