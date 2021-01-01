"هنية" يفتتح ملعب التنس الأرضي الأول و يوقع اتفاقية ترميم صالة "سعد صايل" بقيمة (50.000) دولار

غزة/سما/

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ملعب التنس الأرضي الأول من نوعه على مستوى أندية محافظات غزة، في نادي النصر العربي بمدينة غزة، ضمن مشاريع المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية الرياضية، التي ينفذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقيمة (٥٠٠.٠٠٠) شيكل، كما تم افتتاح حلبة الملاكمة والمصارعة بعد تطويرها، ضمن مرافق النادي، وحضر الحفل علاء الغلاييني رئيس نادي النصر العربي، ومحمد العلمي نائب رئيس النادي، وحسيب الراعي رئيس اتحاد التنس الأرضي، وأعضاء الاتحادات الرياضية.

وتحدث عبد السلام هنية في كلمته عن تقديره لإدارة نادي النصر العربي لاهتمامها بالألعاب الفردية، وصناعة الأبطال في مختلف الألعاب على مدار تاريخ النادي، وأكد أن إنجاز ملعب التنس الأرضي الأول يمثل إضافة نوعية تساهم في تطوير اللعبة واحتضان المواهب، بالإضافة لتطوير حلبة الملاكمة، وقال إن تزامن الافتتاح مع ذكرى يوم الأرض يمثل رسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني يواصل مسيرة البناء والتمسك بالأرض حتى نيل الحرية والاستقلال.

وأضاف أن هذا الافتتاح يمثل باكورة لافتتاح جملة من المشاريع في مناسبة يوم الرياضي الفلسطيني الذي يصادف السادس من أبريل المقبل، كما هنأ اتحاد القوة البدنية على ما حققه من إنجاز كبير في البطولة العربية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

بدوره شكر علاء الغلاييني رئيس النادي جهود عبد السلام هنية في تطوير المنشٱت الرياضية، ودعم الاندية، وقال إن النادي يفتخر بهذا الإنجاز لرعاية لعبة التنس الأرضي.

بعد ذلك توالت الفقرات الشعرية والفلكلورية، ومباراة في التنس الأرضي إيذانا بانطلاق المباريات على الملعب الجديد.

و وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية بدء تنفيذ مشروع ترميم صالة سعد صايل بمدينة غزة، بقيمة (50.000) دولار، ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية التي ينفذها المجلس الأعلى على مستوى محافظات غزة.

وأوضح عبد السلام هنية أن الشركة المنفذة لمشروع الترميم ستبدأ اعتبارا من اليوم السبت في أعمال الترميم والصيانة، على أن يتم نقل جميع الأنشطة الرياضية والمباريات التي تستضيفها الصالة إلى صالات أخرى لحين انتهاء عملية الترميم.

وأكد هنية أن سياسة المجلس الأعلى تتمثل في تهيئة المنشٱت الرياضية من حيث التجهيزات والمرافق ومعالجة كافة الاحتياجات والإشكاليات التي كانت تعاني منها هذه المنشٱت لضمان ملاءمتها للنشاط الرياضي.

وأشار إلى أن مشاريع التطوير والبناء ستتواصل خدمة للشباب والرياضيين، وقال إن الأسبوع المقبل سيشهد جملة من الاحتفالات بافتتاح مشاريع لتطوير المرافق الرياضية تزامنا مع يوم الرياضي الفلسطيني، وهي صالة رفيق السالمي بالشاطيء، وملعب الجامعة الإسلامية متعدد الأغراض، وملعب جامعة الإسراء، وقاعة الأفراح بنادي الزيتون.