لجنة الانتخابات: سنقبل اليوم بقية القوائم الانتخابيّة المطابقة للشروط

رام الله/سما/

أفاد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة هشام كحيل، صباح اليوم السبت، بأنّ "اللجنة ستتخذ اليوم قرارًا بقبول القوائم الانتخابيّة المطابقة للشروط وكنّا قد أعلنا يوم الخميس قبول 30 قائمة".

وبيّن كحيل خلال تصريحاتٍ إذاعيّة ، أنّ "اللجنة تعمل على طباعة كل القوائم وأسماء المرشحين ليتم نشرها يوم السادس من هذا الشهر بكل الشعارات والرموز لهذه القوائم".

وأوضح أنّه "بعد ذلك يتم فتح باب الاعتراض على أي قائمة وتقديم هذه الاعتراضات إلى لجنة الانتخابات"، مُؤكدًا أنّ "هناك قيود خلال فترة الدعاية الانتخابيّة وسيتم محاسبة مخالفي شروط وضوابط الدعاية".

كما بيّن كحيل أنّ "اللجنة هي من تنظر في كل المُخالفات ومحكمة الانتخابات فقط مهمتها النظر في الطعون المقدمة على قرارات اللجنة".

وعقدت لجنة الانتخابات المركزية، الخميس، اجتماعًا في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، وجرى النظر في طلبات الترشح المقدمة، وتم قبول طلبات ترشح (17) قائمة انتخابية جديدة، وبذلك يصبح العدد الكلي للقوائم المقبولة –إلى الآن- 30 قائمة.

وأشارت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّه "يتم دراسة بقية الطلبات وسيجري البت فيها في الأيام القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أنّ "القوائم التي قُبلت رسميًا سيبلغ منسقوها رسميًا بذلك، وهي التالية: قائمة تجمع الكل الفلسطيني، القدس موعدنا، قائمة المستقبل، قائمة عائدون، قائمة المستقلة، قائمة الفجر الجديد، قائمة نبض الشعب، قائمة نبض البلد، قائمة العدالة والبناء، كتلة العهد والوفاء (مرابطون)، قائمة صوت الناس، قائمة الحركة الوطنية (حق)، قائمة معاً قادرون، حلم (التجمع الشبابي المستقل)، قائمة اليسار الموحد، قائمة تجمع المستقلين، قائمة المستقبل الفلسطيني".

وأكَّدت اللجنة على أنّه "وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة داخل القوائم المترشحة، وفي ذات الوقت يمكن وحتى 29 من نيسان الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقًا".