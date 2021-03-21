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الإجراءات الوقائية تنتهي في الضفة اليوم وسط انخفاض الاصابات بكورونا

السبت 03 أبريل 2021 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإجراءات الوقائية تنتهي في الضفة اليوم وسط انخفاض الاصابات بكورونا



غزة/سما/

تنتنهي في الضفة المحتلة اليوم السبت 3/4/2021 ، الإجراءات الوقائية التي اعلنتها حكومة رام الله في ال20 من مارس الماضي للحد من انتشار فيروس " كورونا" ، وسط توقعات بتخفيف الاجراءات وسط مطالبات بعودة التعليم الوجاهي .

وكانت وزيرة الصحة برام الله د. مي كيلة اعلنت الأسبوع الماضي عن انخفاض كبير في اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا ، ولكن دون تسطح لمنحى الاصابات .

وعن ابرز القرارات التي تم اتخاذها في ال20 من مارس الماضي :

أولا: تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الاونروا،  لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من تاريخ 21-3-2021  باستثناء طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي)، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني.

 ثانيا: إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة 50% من الموظفين الإداريين مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

ثالثا: إغلاق جميع رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.

رابعا: إغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.

خامسا: تمنع منعا باتا الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة.

 سادسا: تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا. سابعا: استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.

ثامنا: يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

تاسعا: تمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب وبأي شكل.

عاشرا: تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

#الضفة العربية #انخفاض الاصابات #فيروس كورونا #وباء كورونا

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