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موقع أمريكي : نجل حفتر التقى مسؤولين إسرائيليين

السبت 03 أبريل 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع أمريكي : نجل حفتر التقى مسؤولين إسرائيليين



واشنطن/سما/

قال موقع أمريكي، إن صدام نجل اللواء خليفة حفتر، قائد كتيبة "طارق بن زياد"، التقى بمسؤولين إسرائيليين هذا الشهر.

وذكر موقع "The Washington Free Beacon"، أن نجل حفتر التقى بالمسؤولين الإسرائيليين على انفراد، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول مكان وظروف اللقاء.

وأوضح الموقع أن الهدف من اللقاء هو توجه إسرائيلي لدعم نجل حفتر في انتخابات رئاسة المجلس الوطني المقبلة هذا العام.


وتابع أن صدام حفتر "يسعى للحصول بهدوء على دعم غربي لحملته التي من المتوقع أن تضعه في مواجهة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم السابق معمر القذافي".

ونقل الموقع عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، إن "الولايات المتحدة لا تتخذ موقفًا بشأن المرشحين الليبيين المحتملين"، لكنه أضاف أن "القذافي لا يزال على قائمة العقوبات الأمريكية".

ولفت إلى أنه في حال نجح حفتر بالوصول إلى السلطة، فإن العلاقة بين ليبيا والاحتلال الإسرائيلي سيتم تطبيعها بشكل رسمي.

ولم يصدر أي تعليق من جانب حفتر أو الاحتلال على ما أورده الموقع الأمريكي.

يشار إلى أن الانتخابات الليبية من المقرر عقدها في نهاية كانون أول/ ديسمبر المقبل

#صدام حفتر #مسؤولين اسرائيلين #نجل حفتر #ليبيا

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