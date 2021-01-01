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إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بحكومة جديدة

السبت 03 أبريل 2021 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بحكومة جديدة



القدس المحتلة/سما/

 تظاهر عشرات من الإسرائيليين الجمعة، أمام منازل عدد من قادة الأحزاب لمطالبتهم بعدم الانضمام لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن التظاهرات جرت أمام منازل كلا من بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وجدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، ونفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد.

وطالب المتظاهرون، بتشكيل حكومة تغيير جديدة، وأن يعمل أولئك المسؤولين من أجل مصلحة الجمهور وأمنهم ورفاههم وصحتهم دون تحيز وبشفافية وأمانة.


ويأتي ذلك بعد لقاء جمع نتنياهو مع بينيت استمر لمدة 3 ساعات ووصف بأنه جيد للغاية، وأنه لأول مرة يكون هذا اللقاء بهذا الود وأفضل مما كان متوقعًا.

وقال بينيت عقب اللقاء إنه سيستمر في بذل جهود كبيرة لتشكيل حكومة جيدة لإسرائيل قريبًا، وأنه تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات.

وسيلتقي مساء السبت، يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل مع بينيت.

#اسرائيليون #نتنياهو #حكومة جديدة

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