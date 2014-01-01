بلينكين لنظيره الاسرائيلي: يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون "بإجراءات متساوية"

واشنطن/سما/

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون "بإجراءات متساوية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، اليوم السبت، إن: "الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي خلال اتصال هاتفي التحديات الأمنية الإقليمية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتطبيع العلاقات مع الدول ذات الأغلبية العربية والمسلمة".



وأضاف المتحدث: "أبلغ بلينكن نظيره الإسرائيلي إنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بإجراءات متساوية فيما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والديمقراطية".

يذكر أنه، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما يتعلق بقضية التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي والتي أطلق عليها اسم "صفقة القرن"، والتي لاقت رفضا أوروبيا وروسيا وعربيا، بما في ذلك وفلسطينيا بالدرجة الأولى، لا تعطي الفلسطينيين حقوقهم، وفق الشرعية الدولية بما فيها وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل في عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بل تسلبهم أكثر من 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتعطيهم عاصمة في ضواحي مدينة القدس، بدل القدس الشرقية كما هم يطلبون.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، وتعقدت مساعي استئنافها سبب الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، والتي تتضمن إنشاء صندوق عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والدول المجاورة، وسيطرة إسرائيل على نحو 30 بالمئة من الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وإبقاء مدينة القدس بكاملها (بما فيها القدس الشرقية المحتلة) تحت سيطرة إسرائيل.