  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا

السبت 03 أبريل 2021 06:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بفيروس كورونا



بغداد/سما/

توفي قاضٍ عراقي متقاعد ترأس محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جراء إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد يوم الجمعة.

وفقًا لمجلس القضاء الأعلى العراقي توفي القاضي محمد عريبي الخليفة، 52 عامًا، في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا.

 يذكر أن عريبي تخرج من كلية الحقوق في جامعة بغداد عام 1992 وعيّن قاضيا عام 2000 بموجب مرسوم جمهوري.

واشتهر بعد أن تم تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام ونظامه في آب/ أغسطس عام 2004. وتولى لاحقًا منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، والتي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم علي الكيماوي وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم حملة الأنفال.

وزعم الادعاء أن نحو 180 ألف شخص لقوا حتفهم، غالبيتهم مدنيون قتلوا بالغاز السام. وبعد ذلك أدين صدام وحكم عليه بالإعدام. وتم تنفيذ الحكم في 30 كانون أول/ ديسمبر من عام 2006.



القاضي محمد عريبي الخليفة

وحل عريبي محل القاضي عبد الله العامري، الذي أقيل وسط اتهامات بأنه كان لينًا للغاية مع صدام أثناء المحاكمة. تحمل عريبي عددًا قليلاً من المقاطعات من صدام والمتهمين الآخرين خلال المحاكمة، حتى أنه طرد الزعيم العراقي المخلوع من قاعة المحكمة عدة مرات وسط تبادل كلمات ناري بينهما.

وأشاد بيان المجلس القضائي بعريبي لما وصفه بأنها شجاعته في التعامل اثناء محاكمة صدام حسين والنظام السابق.

وجاء في البيان ان عريبي "سيظل خالدا في قلوب العراقيين عامة والقضاة بشكل خاص".

#صدام حسين #فيروس كورونا #قاضي محاكمة صدام حسين #العراق

الأكثر قراءة اليوم

أسرار اتصالات فريق البرغوثي لتدعيم قائمة القدوة ورفض الأسرى المحررين عروض “الانشقاق” عن فتح

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

مرة جديدة بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة (فيديو)

الجهاد الإسلامي يرد على ناصر القدوة : يجب أن تكون مشكلتك مع الاحتلال وليس مع الاسلام السياسي

الأخبار الرئيسية

مروان

من هو الحصان الأسود في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

بلينك

بلينكين لنظيره الاسرائيلي: يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون "بإجراءات متساوية"

زعرب

قيادي بفتح يدعو الى ضرورة إلغاء أو تأجيل الانتخابات

الهباش يتحدث عن الاسلام السياسي: لا تجعلوا الإسلام مجرد شعار أو مادة اختلاف سياسي

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية